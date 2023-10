Zahlreiche Senioren nahmen das Angebot der besonderen Busfahrten gern an. Es ging in die zukünftigen Ortsteile von Heiligenstadt.

Heiligenstadts Senioren zeigen großes Interesse an neuen Ortsteilen

Heiligenstadt. Heiligenstadt lässt besondere Busfahrten wieder aufleben. Vier Touren sind schnell ausgebucht, vor allem, weil die Touren in ganz spezielle Eichsfeld-Dörfer führten.

In Heiligenstadt ist es eine schöne Tradition, dass einmal im Jahr Senioren der Stadt zu einer Busfahrt eingeladen werden. Die Corona-Pandemie hatte diese Tradition unterbrochen, die man jetzt wieder hat aufleben lassen können.

Angesprochen sollten sich vor allem die Bewohner der Alten- und Pflegeheime und des Betreuten Wohnens fühlen, aber auch Senioren, die nicht in einer Einrichtung leben, waren herzlich willkommen. Vier Busse waren es in diesem Jahr. An vier Tagen nacheinander wurde jeden Tag der Ausflug angeboten, zu dem man sich anmelden konnte.

Etwa 140 bis 150 Senioren nahmen das Angebot gern an, bestätigt Stadtsprecher Alexander Franke. Nach einem kurzen Aufruf in der Zeitung seien die letzten beiden Busse ruckzuck ausgebucht gewesen.

Eichsfeldführer macht die Gäste auf Besonderheiten aufmerksam

Mit unterwegs war Bürgermeister Thomas Spielmann (BI), genau wie der Stadt- und Eichsfeldführer Lothar Jakob. Es ging durch die Orte, die ab dem 1. Januar neue Ortsteile der Kreisstadt werden sollen. Lothar Jakob wusste so einiges aus der Geschichte der Dörfer Siemerode, Mengelrode, Streitholz, Bischhagen und Glasehausen zu berichten und machte die Gäste auf einige Besonderheiten aufmerksam.

Den Abschluss der Fahrt bildete jeweils ein gemeinsames Kaffeetrinken, bei denen die Senioren untereinander, aber natürlich auch mit dem Bürgermeister ins Gespräch kamen. Er erklärte, wie es zu den bevorstehenden Fusionen kam, sprach weitere Vorhaben und Pläne in der Stadt an und beantwortete gern Fragen der Tourteilnehmer.

Nächstes Jahr sollen die Fahrten wieder angeboten werden, heißt es aus der Stadtverwaltung.