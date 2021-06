Heiligenstädter Atelier öffnet für vier Tage

Das Atelier von Uta Oesterheld-Petry ist in der Dingelstädter Straße 3 in Heiligenstadt zu finden.

Heiligenstadt. Die druckfrischen Grafiken können von Donnerstag bis Sonntag besichtigt werden.

„Nach langer Wartezeit ist es möglich, die Ausstellung zum Tag der Druckkunst zu öffnen“, freut sich die Heiligenstädter Künstlerin Uta Oesterheld-Petry.

Ihre druckgrafischen Arbeiten werden vom Donnerstag, 3. Juni, bis Sonntag, 6. Juni, jeweils von 15 bis 18 Uhr in der Galerie an der Dingelstädter Straße 3 zu besichtigen sein. Im offenen Atelier können die Gäste einen Einblick in Drucktechniken wie Monotypie und Holzschnitt bekommen.