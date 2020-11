Heiligenstädter Ausschuss bittet um Beteiligung

Der Forst- und Jagdausschuss des Heiligenstädter Stadtrates bereitet im Moment eine Positionierung der Stadt zur zukünftigen Forsteinrichtung vor. „Die Forsteinrichtung ist das Grundlagenwerk für die zukünftige Nutzung des Heiligenstädter Stadtwaldes“, erklärt Claudius Hille (Grüne), Vorsitzender des Forst- und Jagdausschusses. Die Erarbeitung dieser Forsteinrichtung werde im April 2021 beginnen und sich mit der Verabschiedung durch einen Beschluss des Stadtrates ändern. Die Forsteinrichtung hat nach ihrer Verabschiedung eine Gültigkeit von zehn Jahren.

Eine breite Beteiligung der Öffentlichkeit ist willkommen

„Dazu muss die Stadt ihre Ansichten zur zukünftigen Nutzung des Stadtwaldes formulieren, damit die Erarbeitung der Forsteinrichtung in den gewünschten Bahnen läuft“, so Hille. Der Ausschuss habe dazu eine Arbeitsweise gewählt, die eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung nutzen will. „In der jüngsten Sitzung haben die Fraktionen und Gruppierungen ihre Konzepte vorgelegt. Diese können nun von den Bürgern auf der Internetseite der Stadt Heiligenstadt abgerufen werden.“

Die Ausschussmitglieder bitten alle Bürgerinnen und Bürger, alle Vereine und Verbände und sonstige Gruppierungen und Institutionen des öffentlichen Lebens, die Konzepte zu beurteilen, Ergänzungen oder Änderungen zu formulieren und/oder eigene Gedanken und Konzepte zur Sprache zu bringen. „Diese sollten schriftlich formuliert werden und per Post oder E-Mail an das Bürgerbüro beziehungsweise die Stadtverwaltung geschickt werden“, so Hille. Eine Auswertung solle in der kommenden Sitzung des Forst- und Jagdausschusses, die am 1. Dezember stattfinden wird, geschehen.