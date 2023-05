Heiligenstädter Bergkloster lädt wieder ein

Zu den Gottesdiensten wird wieder in das Bergkloster Heiligenstadt eingeladen.

Heiligenstadt. Nicht nur an den Sonn- und Feiertagen sind Gläubige zu den Gottesdiensten in das Heiligenstädter Bergkloster eingeladen. Weitere Termine können erfragt werden.

Nach der Coronapause werden die Gottesdienste im Bergkloster wieder öffentlich gefeiert, teilt die Generaloberin Sr. Maria Thoma Dikow mit. Die Eucharistiefeier an den Sonn- und Feiertagen ist um 8 Uhr, am ersten Sonntag im Monat um 11 Uhr.

Gäste werden gebeten, den Eingang „Bergklosterkirche“ gegenüber der Martinskirche zu nutzen, heißt es in der Mitteilung. Für Gottesdienste am Werktag und für die Stundengebete könnten die Zeiten an der Klosterpforte oder telefonisch unter der Nummer 03606/67301 erfragt werden.

Die Gottesdiensttermine an den Sonn- und Feiertagen im Bergkloster: 28. und 29. Mai jeweils um 8 Uhr; 4. Juni um 11 Uhr; 8. Juni (Fronleichnam) um 8 Uhr; 11., 18. und 25. Juni jeweils um 8 Uhr.