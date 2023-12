Heiligenstädter BI-Chef stoßen einige Äußerungen des CDU-Bürgermeisterkandidaten sauer auf

Johannes Rauch, Vorsitzender der BI „Menschen für Heiligenstadt“, hat einiges in Richtung Wahlkampf mit der CDU zu sagen.

Heiligenstadt. Wahlkampf-Auftakt in Heiligenstadt: Johannes Rauch will Vorwürfe aus Richtung der CDU nicht unkommentiert lassen. Es geht um Schulneubau, Kurklinik und mehr.

Es sei gut und essenziell in einer Demokratie, dass sich mehrere Bewerber für ein Amt zur Wahl stellen, sagt Johannes Rauch als Vorsitzender der Bürgerinitiative „Menschen für Heiligenstadt“. „Das begrüßen wir ausdrücklich, gratulieren Herrn Gabel zur Nominierung durch die anwesenden Mitglieder seines Ortsverbandes und freuen uns auf den anstehenden Wahlkampf“, sagt er in Richtung Peter Gabel, der vom CDU-Stadtverband zum Bürgermeisterkandidaten gekürt wurde (unsere Zeitung am 2. Dezember).

Gabel, so Rauch, habe jetzt seinen Wahlkampfauftakt in den Sozialen Medien mit einem Aufruf für einen „fairen und von Inhalten geprägten Wahlkampf“ gestartet. „Nicht ohne in der Wahlveranstaltung Themen anzusprechen, den Amtsinhaber anzugreifen und dabei einige Details wegzulassen“, moniert aber Rauch.

„So packt er das Thema Bergschule aus und wirft Thomas Spielmann vor, keine Alternativen aufgezeigt zu haben. Wenn es in der Schuldiskussion an einem nicht mangelte, dann waren es Alternativangebote, die die Stadt damals dem Bistum gemacht hat“, will er klargestellt wissen.

Selbst mit gutem Beispiel bei Fairness vorangehen

Völlig vergessen habe der CDU-Kandidat offenbar, „dass sein eigener Beitrag in der Sache eher wenig konstruktiv gewesen ist“. Gabel habe in einer Sitzung des Hauptausschusses dem Vertreter des Bistums vorgeworfen, dass die Schule einzig und allein dableiben müsse, wo sie heute sei.

„Wir sollten alle selbstkritisch bei der Schuldiskussion zurückblickend festhalten, dass es vor allem am politischen Willen, auch seiner Fraktion, gefehlt hat, unangenehme Entscheidungen zu treffen, die in Teilen der Bevölkerung Widerstand erzeugten.“ Das sei ein Umstand, dem man, egal wer Bürgermeister sei, in Zukunft sicher häufiger begegnen werde.

Beim Thema Gesundheitsstandort und Kur-Weiterentwicklung seien auch der CDU die Pläne einer Modernisierung des Kurparks und eines Erweiterungsbaus der Kurklinik bekannt. „Dass noch nicht begonnen werden konnte, lag an den wirtschaftlichen Herausforderungen, die Corona mit sich brachte und die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz hervorragend gemeistert wurden. Hier wäre ein Wort des Dankes angebracht gewesen und keine Schelte.“ Und ohne Fördermittel werde es auch hier nicht gehen. Dass der amtierende Bürgermeister daran arbeite, wisse, wer bei der erneuten Verleihung des Kurstatus im Sommer durch Wirtschaftsminister Tiefensee dabei war.

„Dasselbe gilt übrigens gleichermaßen für den Eichsfelder Hof: Alle Ideen die man dazu bereits hat, brauchen für die Umsetzung jedoch eine tragbare finanzielle Lösung.“ Aus seiner täglichen Arbeit würden Peter Gabel sicherlich die aktuellen Herausforderungen der Baukosten und -finanzierung bekannt sein, vermutet Rauch. Und schlussendlich sei „für einen Lebensmittelmarkt in der Innenstadt auch nicht allein der Wille der Politik ausreichend, wie es im Sozialismus der Fall war“. Es müssten vor allem ein ambitionierter Betreiber und ein williger Vermieter mit einem passenden Objekt zueinander finden. „Natürlich weiß Peter Gabel, dass es einfacher ist, etwas zu fordern, als eine Lösung herbeizuführen. Wenn er für Fairness im Wahlkampf wirbt, dann kann es nicht schaden, selbst mit gutem Beispiel voranzugehen.“