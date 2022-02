Heiligenstädter Ehepaar gewinnt nagelneues Auto

Heiligenstadt. Warum ein nagelneuer Audi eine Familie in Heiligenstadt glücklich macht.

Es war wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Kurz vor dem Fest bekam Erich Arand aus Heiligenstadt einen ganz besonderen Anruf. Bei der Sonderverlosung des Gewinnsparens der VR-Bank Mitte wurde er als Gewinner für ein Auto gezogen, einen nagelneuen Audi A3. Erst mochte er es gar nicht glauben, dann war die Freude umso größer. „Wir waren so voller Glück und überrascht, die Freude war riesig. Wir haben dann erst mal eine Flasche Sekt geöffnet“, erzählt er.

Jetzt hat er das Auto voller Begeisterung vor seiner heimischen Bankfiliale in der Wilhelmstraße in der Kreisstadt präsentiert. Und er erzählte von der offiziellen Übergabe des Autos im Audi-Zentrum Ingolstadt, das die Reise dorthin wert gewesen sei. Das sei ein einmaliges Erlebnis gewesen, ist er immer noch begeistert.

Er sei schon seit vielen Jahren im Besitz seiner Gewinnsparlose, erzählt Erich Arand. Aber nicht nur die Aussicht auf einen Gewinn, sondern vielmehr die Idee vom Helfen durch das Unterstützen regionaler Projekte habe ihn überzeugt. „Denn für jedes Los geht ein fester Anteil in den regionalen Fördertopf“, erklärt Florian Hartleib, Prokurist und Pressesprecher der VR-Bank Mitte. „Aus diesem werden dann finanzielle Mittel für gemeinnützige Vereine und Institutionen hier in der Umgebung zur Verfügung gestellt.“

Darum freue es ihn, dass immer mehr Mitglieder und Kunden des Geldinstitutes am Gewinnsparen teilnehmen. Jeden Monat gebe es die Chance auf tolle Preise. Und in der Sonder- und Zusatzverlosung im Dezember gab es Bargeld in Höhe von 25.000 Euro, den Audi A3 Sportback, den Familie Arand gewann, einen VW e-Up, Bose-Sound-Anlagen und Jochen-Schweizer-Erlebnis-Gutscheine zu gewinnen. Neben Familie Arand hätten sich sogleich sechs weitere Inhaber der Gewinnsparlose der VR-Bank Mitte über einen Gewinn begeistern können, so Florian Hartleib, der sich mit der Heiligenstädter Familie herzlich über deren Gewinn und damit ein Traumauto freut.