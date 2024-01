Heiligenstädter Feuerwehr löscht Mülltonnenbrand

Heiligenstadt Die Mülltonne eines Mehrfamilienhauses in Heiligenstadt brannte. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Die Mülltonne eines Mehrfamilienhauses in der Dingelstädter Straße in Heiligenstadt brannte am Neujahrstag, gegen 14 Uhr. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Ersten Ermittlungen zufolge seien durch einen der Bewohner Reste verwendeter Pyrotechnik in der Tonne entsorgt worden, die offenbar das Feuer auslösten. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. An der Mülltonne entstand Sachschaden.

