Heiligenstädter Feuerwehr verabschiedet Wehrführer

Es war ein besonderer Abend, dieser Freitagabend im Versammlungsraum der freiwilligen Feuerwehr Heiligenstadt: Heinz Anhalt wurde als Wehrführer verabschiedet. Zunächst begann die Jahreshauptversammlung wie gewohnt, doch spätestens als Heinz Anhalt nach seinem jährlichen Bericht über die Aktivitäten und Einsätze des vergangenen Jahres beendet hat, war es jedem im Saal klar: Es war die letzte große Red von Anhalt vor dem Gremium als Wehrführer.

Und irgendwas war an diesem Abend nicht wie sonst, denn der Heiligenstädter trat vor das Rednerpult. Mit bewegenden Worten dankte Anhalt allen die ihn seit 2010, als er das Amt des Wehrführers übernahm, unterstützten. Immer wieder musste der scheidenden Wehrführer eine kurze Pause einlegen, die Worte fielen ihm sichtlich schwer. Eine menschliche Geste, die zeigt, wie sehr Anhalt für seine Feuerwehr da ist und weiterhin sein wird. Denn als erster hauptamtlicher Gerätewart und aktives Mitglied der Einsatzabteilung bleibt er weiterhin ein Teil der Heiligenstädter Feuerwehr.

Heinz Anhalt übergibt den Staffelstab an den neu gewählten Wehrführer Alexander-Raphael Beck (links). Foto: Sebastian Grimm

Keinen der Anwesenden hielt es nach den Dankesworten auf dem Stuhl. Mit Standing Ovations gaben die Feuerwehrleute den Dank an Anhalt zurück, wohlwissend was dieser alles geleistet hat. Sichtlich gerührt nahm Anhalt wieder am Tisch seinen Platz ein und verfolgte gespannt den weiteren Berichten.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die 44 stimmberechtigten Mitglieder der Einsatzabteilung ihre Stimme für den Nachfolger Anhalts und dessen Stellvertreter bereits abgegeben. Auch die Mitglieder des Feuerwehrausschusses standen fest. Zum neuen Wehrführer wurde Alexander-Raphael Beck mit 41 Stimmen gewählt.

Thomas Müller wurde mit 44 Stimmen im Amt des stellvertretenden Wehrführers bestätigt. Die Tätigkeit im Feuerwehrausschuss nehmen für die Einsatzabteilung Johannes Lurch und René Lerch sowie Daniel Krell für die Alters- und Ehrenabteilung nach ihrer Wahl auf.

Doch mit der Bekanntgabe der Wahlergebnisse durch Wahlleiter Franz Bierschenk war der Abend noch lange nicht beendet. Es folgten die Ehrungen und Beförderungen. Janine Fiebelkorn nahm aus den Händen

Janine Fiebelkorn wurde zur Feuerwehrfrau befördert. Bürgermeister Thomas Spielmann (pl) überreichte die Ernennungsurkunde. Foto: Sebastian Grimm

von Bürgermeister Thomas Spielmann (pl) die Ernennungsurkunde zur Feuerwehrfrau entgegen. Zum Feuerwehrmann wurden Lazkin Battal Ali und Stefan Hentrich befördert. Für 50 Jahre treue Dienste in der Feuerwehr erhielt Karl-Heinz Fleischmann das Große Brandschutzehrenabzeichen am Bande.

Fleischmann selbst konnte die Ehrung aus privaten Gründen nicht entgegennehmen, dies wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Eric Henkel freute sich über die Brandschutzmedaille in Bronze für zehn Jahre aktiven Dienst in der Wehr. Die Ehrennadel in Silber des Kreisfeuerwehrverbandes Eichsfeld trägt seit Freitagabend Oliver Gastrock.

Nun begann der wohl emotionalste Teil des Abends, denn der zum 1. März scheidende Wehrführer Heinz Anhalt rückte noch einmal in den Mittelpunkt. Hatte Thomas Spielmann Anhalt schon nach seinem Bericht gedankt, und ihn mit seiner Frau in eine europäische Hauptstadt eingeladen, folgten nun Minuten, in dennen nicht nur bei Anhalt viele Erinnerungen wach wurden.

„Du hast der Feuerwehr in Heiligenstadt deinen Stempel aufgedrückt. Sie hat sich zur leistungsstärksten Feuerwehr im Landkreis entwickelt. Das ist auch dein Verdienst“, sagte Peter Bernhardt, stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Eichsfeld, in seiner Laudation. Bernhardt verlieh Anhalt die Ehrenmedaille des Thüringer Feuerwehrverbandes in Gold. Mit einer Minikreuzfahrt auf der Ostsee bedankten sich die Mitglieder des Feuerwehrvereins beim Wehrführer.

Frau Anette erhielt natürlich zur Reise einen Blumenstrauß. „Auch wenn wir uns ab und an mal angefaucht haben, wir sind immer auf den gleichen Weg zurückgekommen“, sagte Vereinsvorsitzender Michael Goede. Sichtlich gerührt sagte Heinz Anhalt: „Es ist doch kein Abschied, sondern nur eine Verabschiedung aus dem Amt. Es hat immer Spaß gemacht und ich bleibe Euch ja erhalten.“

Frank Dostal (Mitte), Gemeindewehrführer aus Heiligenstadts Partnerstadt Husum, dankte Anhalt mit einem Präsentkorb für die gute Zusammenarbeit. Außerdem wurde der Heiligenstädter mit der Leistungsspange in Bronze der Jugendfeuerwehr Schleswig-Holstein ausgezeichnet. Foto: Sebastian Grimm

Dies sollte es noch nicht mit den Ehrungen und dem Dank für den Heiligenstädter gewesen sein. Extra aus Husum – Heiligenstadts Partnerstadt – waren zwei Mitglieder der dortigen Partnerfeuerwehr angereist.

Da Heinz Anhalt immer ein offenes Ohr für die Anliegen die Jugendfeuerwehren beider Städte hatte, deren Arbeit begleitete und immer unterstützte, dankte ihm Husums Gemeindewehrführer Frank Dostal in der typischen norddeutschen Art, einem Präsentkorb und einer Einladung in ein Hotel in der Stadt Husum.

Und eben wegen der Verdienste auch um die Jugendfeuerwehren, wurde Anhalt noch eine besondere Auszeichnung zu teil. Dostal verlieh ihm die Leistungsspange in Bronze der Jugendfeuerwehr Schleswig-Holsteins.

„Es wird immer gesagt, dass man in große Fußstapfen tritt, sicher ist das so. Aber ich bleibe als Ansprechpartner für die Jugendfeuerwehr erhalten und das gute ist, dass Heinz auch bleibt. Jeder ist gefordert, um Ideen einzubringen“, fand der neue Wehrführer Alexander-Raphael Beck, der 20 Jahre die Jugendfeuerwehr leitete, die passenden Schlussworte.

Freiwillige Feuerwehr Heiligenstadt in Zahlen

Mitglieder Einsatzabteilung: 64 davon 5 Frauen

Mitglieder Alters- und Ehrenabteilung: 19 davon 5 Frauen

Mitglieder Jugendfeuerwehr: 33 davon 13 Mädchen

312 Einsätze insgesamt im Jahr 2019; 78 Einsätze weniger als im Jahr 2018

42 Brandeinsätze im Jahr 2019; davon 3 Großbrände

180 Einsätze zur Hilfeleistung im Jahr 2019, davon unter anderem 40 Einsätze wegen Ölspuren, 59 Verkehrsunfälle, 33 Einsätze wegen Wasser- oder Sturmschäden

90 Fehlalarme im Jahr 2019

10 Menschen wurden bei den Einsätzen in 2019 gerettet

30 Einsätze auf der Autobahn 38, davon 17 in Fahrtrichtung Leipzig, 12 in Fahrtrichtung Göttingen, 1 Einsatz zwischen Arenshausen und Heiligenstadt

43 Brandsicherheitswachen im Eichsfelder Kulturhaus

3842 Einsatzstunden leisteten die Mitglieder der Einsatzabteilung im Jahr 2019