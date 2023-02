Heiligenstädter fliegen zum nächsten Hilfsprojekt nach Uganda

Elmar Weckenbrock vom Ugandakreis Heiligenstadt zeigt eine der Ein-Dollar-Brillen, die in Uganda Menschen helfen sollen

Heiligenstadt. Eichsfelder betätigen sich seit Jahren als Entwicklungshelfer in Afrika. Jetzt geht es um die Ausbildung jungen Menschen in Sachen Ein-Dollar-Brille. Aber ohne Hilfe geht es nicht.

Die Flugtickets sind gebucht: Am kommenden Montag wird eine Gruppe des Heiligenstädter Ugandakreises wieder für 14 Tage in das afrikanische Land reisen. Im Mai 2022 konnte Elmar Weckenbrock vom Ugandakreis über den erfolgreichen Neustart des wegen der Corona-Pandemie ausgebremsten Brillenprojektes in Uganda berichten.

„Erfreulicherweise hat sich das Brillen-Team auf fünf Optikerinnen und Optiker vergrößert“, freut er sich. Dadurch könne die Gruppe den Aufenthalt in der Diözese Masaka noch effektiver gestalten. „Ein eigenes Logo macht uns ab jetzt unverwechselbar“, berichtet Weckenbrock stolz. Zusammen mit Schwester Tony, der einzigen Augenärztin im Distrikt Masaka, sollen neue Mitarbeiter mit dem „Ausbildungsmanual“ der Ein-Dollar-Brille vertraut gemacht werden. Neben der Theorie stehen das praktische Training der Augenrefraktion und die Anpassung der Brillen im Mittelpunkt der Ausbildung. „Langfristig sollen junge Menschen zu staatlich anerkannten Optikern ausgebildet werden, damit das Projekt fachlich gut aufgestellt ist und nachhaltig wirken kann“, erklärt der Heiligenstädter. Dafür würden Paten gesucht, die diese zweijährige Ausbildung durch ihre finanzielle Unterstützung ermöglichen. „Die Kosten betragen etwa 800 Euro pro Ausbildungsjahr.“

Die Mitstreiter um Elmar Weckenbrock – Süheyla Sagir, Selina Knipping, Harald Lappe, Roland Schuck und Georg Amon – sind zudem bemüht, die im Bau befindliche neue Augenklinik mit dringend benötigten Ausrüstungs- und Diagnosegeräten auszustatten. Das gesammelte Equipment soll demnächst von Österreich aus per Container nach Uganda auf die Reise gehen. Auch dafür werde ein Teil des gespendeten Geldes eingesetzt.

Informationen zum Brillenprojektgibt es bei Elmar Weckenbrock, unter Tel.: 015195947511, E-Mail: e.weckenbrock@web.de