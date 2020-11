Heiligenstädter Fotograf Alexander Klingebiel bringt einen Eichsfeld-Kalender heraus

Die Corona-Pandemie stellt Kulturschaffende, Künstler, Schausteller und Gastronomen vor große Herausforderungen, bringt sie in große Existenznöte. Keine Einnahmen, da weder Märkte stattfinden, keine Kunden in den Gaststätten begrüßt werden können und aufgrund der Beschränkungen auch keine Familienfeiern stattfinden. Deshalb sind auch die Aufträge für Fotostudios und Fotografen weggebrochen.

Alexander Klingebiel, Angestellter in einer Werbefirma und nebengewerblich als Fotograf im Landkreis Eichsfeld unterwegs, machte aus der Not eine Tugend. „Wegen Corona sind Aufträge weggebrochen“, sagt der 42- jährige Heiligenstädter. Er habe sich Gedanken gemacht, was er mit seiner frei gewordenen Zeit anfangen könne.

Mit dem Fahrrad und dem Fotorucksack zu verschiedenen Tageszeiten unterwegs

Entstanden ist nun ein Kalender für das kommende Jahr mit Eichsfelder Motiven. „Ich wollte mich schon länger wieder intensiver mit der Landschaftsfotografie beschäftigen. Die Bilder habe ich dann in den sozialen Netzwerken gepostet. Viele Leute haben mich angesprochen, warum ich daraus keinen Kalender mache. Gesagt, getan. Entstanden ist jetzt mein erster Kalender“, sagt Klingebiel. Akribisch suchte der 42-Jährige nach Motiven im Eichsfeld, beschränkte sich nicht nur auf den Landkreis, sodass auch die Franz-von-Assisi-Kapelle bei Duderstadt, in den Kalender gefunden hat.

Mit dem Fahrrad und dem Fotorucksack machte sich der Heiligenstädter am frühen Morgen, zum Sonnenuntergang oder in der Nacht auf den Weg zu den ausgewählten Orten. „Für das Titelbild bin ich vier Mal losgefahren“, erzählt Klingebiel. Zu sehen ist die Kaltenebersche Klus in einer sternenklaren Nacht, über der die Milchstraße zu erkennen ist. „Das war das anspruchsvollste Foto. Für die Aufnahme der Milchstraße müssen Mond und die Sonne am Horizont verschwunden sein.“.

Bestellung unter www.eichsfeldkind.de