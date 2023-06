Heiligenstädter Garagenstreit: Anwalt äußert sich zur rechtlichen Situation

Heiligenstadt. Seit Anfang des Jahres schwelt der Konflikt um einen Garagenverkauf in Heiligenstadt zwischen den Pächtern und der Kowo. Nun wurde ein Anwalt in der Angelegenheit hinzugezogen.

Ende des vergangenen Jahres wurde der Garagenkomplex am Bahnerstieg in Heiligenstadt von der örtlichen Kommunalen Wohnungsgesellschaft (Kowo) an einen privaten Investor verkauft. Anfang dieses Jahres wurde der Verkauf bekannt. Über die Absicht des Verkaufes und den selbigen wurden die Garagenpächter im Vorfeld nicht informiert, was bei ihnen für große Verärgerung sorgte. In der Folge kam es zu teilweise hitzigen Diskussionen zwischen Kowo und den Pächtern, die die Angelegenheit bis in den Heiligenstädter Stadtrat trugen.

Inzwischen ist weiter Bewegung in die Angelegenheit gekommen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, hat der Aufsichtsrat der Kowo am 5. Juni die verschiedenen Aspekte im Zusammenhang mit dem Verkauf des Garagenkomplexes am Bahnerstieg besprochen. Ein Rechtsanwalt aus Mühlhausen erläuterte den Mitgliedern dabei die rechtlichen Aspekte. Die Kowo-Geschäftsführung wurde auf eine zu verbessernde Kommunikation hingewiesen, die Information an die Pächter hätte früher und ausführlicher erfolgen sollen.

Verkauf rechtlich nicht zu beanstanden

Der Verkauf des Garagenkomplexes am Bahnerstieg sei jedoch rechtlich nicht zu beanstanden, heißt es. Der zitierte Stadtratsbeschluss vom 31. Januar 2007 habe weder eine Wirkung auf die Kowo noch auf einen Verkauf. Auch ein mögliches Vorkaufsrecht greife in diesem Fall nicht, da eine wesentliche Voraussetzung, ein Anteil von mindestens 50 Prozent an DDR-Altverträgen – abgeschlossen vor dem 3. Oktober 1990 – nicht erfüllt sei.

Wie Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) zugesagt hatte, wurden in den vergangenen Wochen weitere Gespräche mit dem neuen Eigentümer geführt. Dem Aufsichtsrat konnten in seiner Sitzung mögliche Varianten zur Befriedung der Situation aufgezeigt werden. Dabei sei ausdrücklich die Kooperationsbereitschaft des neuen Eigentümers hervorgehoben worden.

Als Ergebnis wurde festgehalten, dass der geplante Versand neuer Pachtverträge ausgesetzt werde, teilt die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Weitere Gespräche mit den Pächtern sollen demnach in Ruhe geführt werden. Einig sei sich der Aufsichtsrat darüber, dass die Veränderungen der aktuellen Situation beim Garagenkomplex am Bahnerstieg immer mit einer Perspektive zur Entwicklung des Komplexes verbunden sein müsse. Die Gespräche im Aufsichtsrat und mit den Pächtern hierzu wird Thomas Spielmann, der auch Vorsitzender des Aufsichtsrates der Kowo ist, jetzt führen. Ziel sei eine einvernehmliche Lösung, die allen Seiten Planungssicherheit gebe, so Spielmann.