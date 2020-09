Heiligenstädter gewinnt bei einem besonderen Literaturwettbewerb

Ralf Artmann ist Spastiker und arbeitet am liebsten am Computer. Derzeit schreibt er an einem Buch über sein Leben.

Es war im Jahr 2010, als der Verein „Die Wortfinder“ in Bielefeld einen Literaturwettbewerb ins Leben gerufen hat. Damit, so Sabine Feldwieser vom Verein, förderte er vor allem das kreative Schreiben von besonderen Menschen und Menschen in besonderen Lebenslagen. Der Schwerpunkt der Vereinsaktivitäten liege bei Menschen mit einer geistigen Behinderung. Die Texte der Preisträger des 10. Literaturwettbewerbs erscheinen nun in einem Kalender.