Heiligenstädter Hospiz erhält Spende für Internetauftritt

Heiligenstadt Pax-Bank Erfurt übergibt an Caritaschefin Monika Funk für das neue Hospiz in Heiligenstadt eine vierstellige Summe. Wofür, das steht schon fest.

Während der Bau des Caritas-Hospizes „Mutter Teresa“ in Heiligenstadt vorangeht, durfte sich die Erfurter Caritas-Direktorin Monika Funk über einen hochwillkommenen Geldsegen freuen. Tobias Hohenberger, Regionaldirektor der Pax Bank eG Erfurt, überreichte ihr jetzt einen Scheck über 5000 Euro.

Wofür das Geld verwendet wird, ist bereits klar. Monika Funk möchte das Hospiz bundesweit bekannter machen. Dafür soll eine Internetpräsenz sorgen. Mit diesem Anliegen fand sie Gehör bei Tobias Hohenberger. Mit der Spende von der Pax-Bank wird jetzt die Webpräsenz des Hospizes und der Auftritt in den sozialen Medien gebaut. „Hier finden sich zukünftig viele Bilder und Informationen rund um das Thema Bau und Eröffnung, es wird um Spenden geworben und der Förderverein stellt sich auf diesen Seiten vor“, erklärt Monika Funk. Bereits Ende dieses Jahres soll der neue Auftritt ans Netz gehen.

Der Neubau auf dem Gelände des ehemaligen Redemptoristenklosters in Heiligenstadt in Form einer Acht als Zeichen der Unendlichkeit hat eine Kapazität für 13 Gäste. Auf einer Etage befinden sich die Gästezimmer, verbunden mit großzügigen Aufenthaltsbereichen. Es gibt einen Raum der Stille und Begegnungsräume. Das Haus soll auch die Möglichkeit bieten, junge Erwachsene aufzunehmen. Die Inbetriebnahme ist für das zweite Quartal 2024 geplant. „Es ist auch ein Ziel, möglichst vielen regionalen Akteuren rund um das Thema Hospiz Begegnungsräume in dem neuen Haus anzubieten“, sagte Monika Funk schon neulich beim „Tag der offenen Baustelle“. Der soll, insofern es der Fortgang der Bauarbeiten gefahrlos zulassen, wiederholt werden, um den Baufortschritt zu zeigen und Neugierigen einen Einblick zu gewähren.