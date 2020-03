Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Heiligenstädter Karnevalisten sagen Dankeschön

Vorbei ist für den Heiligenstädter Carnevalsverein die närrische Saison. Der Rathausschlüssel ist an den Bürgermeister zurückgegeben, die Bühne abgebaut, Schminke und Kostüme sind weggeräumt. „Was noch aussteht – und was wir nicht vergessen möchten – ist, dem Publikum ein herzliches Dankeschön zu sagen. In der Nachbetrachtung können wir sagen, dass sich auch in dieser Saison alle Anstrengungen gelohnt haben“, teilte HCV-Präsident Volker Lamprecht mit. „Sie alle, die Sie eine oder mehrere der Veranstaltungen besuchten, waren ein großartiges Publikum.“

Dieses Programm sei dem Verein jedoch nur durch das dankenswerte Mitwirken anderer Karnevalsvereine aus der Umgebung, vor allem zum Weiberfasching, möglich gewesen. „Danke für das Dabeisein und Mitmachen.“ Auch bei unterstützenden Firmen und Unternehmen der Stadt bedankt sich der HCV. Ein großes Lob gehe an die Kartenvorverkaufsstelle Schwanen-Apotheke, die „in guter Kooperation diese wichtige Arbeit erledigte.“ Lamprecht vergisst auch nicht die Stadtverwaltung und die Eltern, die ihre Kinder in den Garde- und Schautanzgruppen bei den Außenauftritten begleiteten. Zu guter Letzt gehe ein herzliches Dankeschön an das Technik-Team, das Security-Team und die fleißigen Hände, die die Versorgung sicherstellten.