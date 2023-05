Heiligenstädter Märchenpark startet in die Saison

Der Heiligenstädter Märchenpark startet am 29. April in die neue Saison.

Heiligenstadt. Gute Nachrichten für Märchenfans: Der Heiligenstädter Märchenpark hat wieder geöffnet. Es wird auch wieder Märchenerzählungen und das Märchenparkfest geben.

Der Märchenpark in der Kurstadt öffnet ab Samstag, 29. April, wieder seine Türen. Die Mitarbeiter des Heiligenstädter Bauhofs haben fleißig daran gearbeitet, den Park aus dem Winterschlaf zu holen und ihn auf Vordermann zu bringen, heißt es aus dem Rathaus der Kurstadt. Bis Oktober können die Kinder und Erwachsenen jetzt wieder die Welt der Märchen erleben. Zudem stehen auch verschiedene Betätigungsmöglichkeiten wie Sandkasten und Spielgeräte zur Verfügung. Das Gradierwerk und das Wassertretbecken bieten eine angenehme Erfrischung an heißen Tagen. Die beliebten Märchenerzählungen sind auch wieder geplant – zur ersten wird am Sonntag, 14. Mai, um 14.30 Uhr eingeladen. Und zum Märchenparkfest wird am 2. Juli eingeladen.