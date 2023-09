Heiligenstädter Möhrenkönige feiern in gesperrter Innenstadt

Heiligenstadt. Für ein rauschendes Fest in der Eichsfelder Kreisstadt sind Busse und Autos zwischen den Gästen nicht gerade angebracht. Hier eine Übersicht, wohin Bushaltestellen verlegt werden und wo Straßen gesperrt sind.

Das am Wochenende bevorstehende 31. Fest der Möhrenkönige macht einige Sperrungen und Haltestellenverlegungen notwendig. Von Donnerstag, 7. September, bis Dienstag, 12. September, so heißt es von den Eichsfeldwerken, werden die Haltestellen „Rathaus“, „Kurparkklinik“ und „Untere Wilhelmstraße“ nicht bedient, dafür werden Ersatzhaltestellen in der Aegidienstraße eingerichtet. Für die Haltestelle „Krankenhaus“ wird eine Ersatzhaltestelle bei der Torwache eingerichtet. Anstelle „Obere Wilhelmstraße“ und „Ostbahnhof“ gibt es eine Haltestelle in der Straße Auf der Rinne, Höhe Paterkloster. Von Donnerstag bis Montag entfallen auch die Haltestellen „Schwarzer Adler“ und „Göttinger Straße“. Für beide Haltestellen kann die Ersatzhaltestelle in der Bahnhofstraße für die Stadtbuslinie A genutzt werden. Fahrgäste der Stadtbuslinie B können die Ersatzhaltestelle in der Aegidienstraße oder den ZOB nutzen.

Umleitungen werden ausgeschildert

Die Haltestelle „Leinegasse“ wird zum ZOB verlegt, die „Bahnhofstraße“ nur von der Linie A bedient. Ein Umstieg zur Linie B ist in der Aegidienstraße möglich.

Für den Regionalverkehr werden „Marktplatz“ und „Krankenhaus“ von Donnerstag bis Dienstag zur Petristraße verlegt. Für „Obere Wilhelmstraße“ und „Ostbahnhof“ fährt der Regionalbus ebenfalls zum Paterkloster. „Kasseler Tor“ und „Schwarzer Adler“ werden von Donnerstag bis Montag zum ZOB verlegt, für die „Göttinger Straße“ wird eine Ersatzhaltestelle in der Bahnhofstraße eingerichtet.

Die Straßen und Parkplätze in der Innenstadt sowie der Parkplatz an der verlängerten Wilhelmstraße und Göttinger Straße werden ebenfalls von Donnerstag bis Montag gesperrt. Der Umleitungsverkehr läuft über die Straßen Brückenweg und Auf der Rinne.