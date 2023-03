Mehrere tausend Gläubige kommen jährlich zur Palmsonntagsprozession in Heiligenstadt. (Archivbild)

Heiligenstädter Palmsonntagsprozession: Kollekte geht an Erdbebenopfer

Heiligenstadt. Zur Leidensprozession zu Palmsonntag in Heiligenstadt, die zum Unesco-Kulturerbe zählt, werden tausende Gläubige erwartet. Propst Marcellus Klaus übernimmt eine Aufgabe.

Die große Palmsonntagsprozession in Heiligenstadt, die zum immateriellen Unesco-Kulturerbe zählt, beginnt am 2. April wie gewohnt um 14 Uhr. Es wird wieder mit mehreren tausend Teilnehmern gerechnet.

Die Aufstellung erfolgt ab 13.45 Uhr in der Lindenallee und Oberen Altstadt. Die Prozession verläuft über den Heimenstein, Klausgasse, Wilhelmstraße, Göttinger Straße wieder zurück zur Lindenallee. Zur Schlussandacht dort predigt Propst Marcellus Klaus. Nach der Andacht gibt es eine Kollekte für Opfer der Erdbebenkatastrophe in Aleppo/Syrien, die von Franziskanern dort in drei Klöstern betreut werden.

Die Bruderschaftsandacht beginnt bereits zuvor um 13 Uhr in der Kirche St. Marien.