Heiligenstädter Regelschule öffnet ihre Türen

Heiligenstadt. Zukünftige Fünftklässler und ihre Eltern können sich in Heiligenstadt über die Lorenz-Kellner-Schule informieren. Beim Tag der offenen Tür gibt es nicht nur Mitmachangebote und Hausführungen.

Zum Tag der offenen Tür lädt die Regelschule „Lorenz Kellner“ am Samstag, 4. März, in der Zeit von 10 bis 13 Uhr ein. Besonders den zukünftigen Fünftklässlern und deren Eltern biete sich eine Gelegenheit, sich über das Schulgebäude, die Unterrichtsräume und die Arbeit an der Schule zu informieren, heißt es in der Ankündigung. Freuen dürfen sich die Gäste auf zahlreiche Mitmachangebote, Hausführungen und Präsentationen. Auch der Förderverein der Regelschule stellt sich vor. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.