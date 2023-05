Heiligenstädter Wilhelmstraße wird zur Erlebnismeile

Heiligenstadt. Im Herzen der Eichsfelder Kreisstadt gibt es am 14. Mai jede Menge Platz für neueste Autos und mehr. Doch das ist nicht alles, was den Gästen und Einheimischen geboten wird.

Wenn am kommenden Sonntag, 14. Mai, in Heiligenstadt der 22. Autofrühling und auch das Museumsfest im Eichsfeldmuseum samt Einweihung des neuen Veranstaltungsraumes gefeiert werden, soll auch die Bewegung nicht zu kurz kommen. Immerhin soll sich ja der Wilhelm nicht nur mit Autos, sondern auch mit Menschen füllen. Die Händler öffnen darüber hinaus ebenfalls von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag.

Mit dabei ist auch das Projektbüro Deutscher Wandertag. „Wir werden vor unserer Geschäftsstelle in der Fußgängerzone einen Stand aufbauen und freuen uns, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen“, sagt Jeanette Löser. Denn sicherlich gebe es viele Fragen rund um den Deutschen Wandertag, der im September 2024 nicht nur in Heiligenstadt, sondern im ganzen Eichsfeld stattfindet. Auch der SC Heiligenstadt als ausrichtender Verein wird mit am Stand sein. Zudem soll an dem Tag auch eine geführte Wanderung angeboten werden. „Der Klassiker: Der Top-Wanderweg über den Iberg“, sagt Jeanette Löser. Los geht es für die Wanderfreunde um 10 Uhr auf dem Marktplatz. Die Wanderung dauere etwa drei Stunden. Eine Anmeldung dazu sei nicht erforderlich.