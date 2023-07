Heiligenstädter Wohnungsgesellschaft sagt illegalen Müllbergen den Kampf an

Heiligenstadt. Neue Plakate auf den Liethen sollen über die richtige Mülltrennung aufklären. Müllschleusen werden regelmäßig kontrolliert.

Die Kommunale Wohnungsgesellschaft Obereichsfeld mbH (Kowo) sagt der Vermüllung im Heiligenstädter Wohngebiet „Auf den Liethen“ den Kampf an. Mit einer Plakataktion möchte man für das Thema sensibilisieren. So wurden die Müllschleusen im Wohngebiet mit Informationsplakaten ausgestattet, die bei der korrekten Trennung und Entsorgung des Hausmülls helfen sollen.

„In den vergangenen Wochen und Monaten gewinnt dieses Thema mehr und mehr an Bedeutung, denn illegal abgestellter oder falsch entsorgter Müll führt zur Vermüllung, Geruchsbelästigungen und zur Ansiedlung von Schädlingen“, benennt Franziska Waldheim aus der Abteilung Mieterbetreuung der Kowo das Problem. Die Gründe hierfür seien vielschichtig.

Entstehende Kosten muss die Allgemeinheit tragen

Die Aktion soll ein weiterer Baustein sein, um den Müllbergen Herr zu werden. Die Kowo und das Quartier 44 würden zur Problembeseitigung im Wohngebiet eng zusammenarbeiten. „Es geht um die gemeinsame Verantwortung zur Gestaltung eines lebenswerten Wohnquartiers in Heilbad Heiligenstadt. Es werden Flyer in die Briefkästen verteilt und viele Gespräche mit den Bewohnern geführt. Falsch abgelagerter Müll muss gemäß Stadtsatzung ordnungsgemäß entsorgt werden“, so Waldheim. Dadurch würden Kosten entstehen, die letztendlich die Allgemeinheit tragen muss.

„Die Bewohner wünschen sich mehrheitlich ein lebenswertes, sauberes und attraktives Wohnumfeld“, erklärt die Kowo-Mitarbeiterin. Aktuell werden die Müllhäuser auf den Liethen wieder dreimal pro Woche kontrolliert. Meldungen über falsch abgelagerten Müll werden im Quartier 44 und bei der Kowo entgegengenommen.