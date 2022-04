Heimatverein Wintzingerode lädt zum Wandertag

Wintzingerode. Die Tour führt zum Bärenpark und zur Burg Bodenstein.

Zum Wandertag lädt der Heimatverein Wintzingerode Einheimische und Gäste ganz herzlich ein, und zwar am Sonntag, 1. Mai. Wie Vereinsmitglied Else Rosenthal berichtet, treffen sich die Wanderfreunde wieder wie gewohnt am Gasthaus Zur Linde, wo die Tour startet.

Von Wintzingerode geht es nach Worbis zum Bärenpark und von dort zum Kanstein, wo sich alle bei einem Imbiss für den weiteren Weg stärken können. Dann geht es nach Adelsborn, zum Bodenstein und zur Burgkapelle.

Ziel ist laut Rosenthal schließlich Franzens Ruh, wo sich die Teilnehmer auf Kaffee, Kuchen, Gegrilltes und einen netten Plausch freuen dürfen. Zu bewältigen ist insgesamt eine Strecke von 5,5 Kilometer.