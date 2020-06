Ein Heizstrahler hat in der Nacht zu Mittwoch, 10. Juni, in Heiligenstadt vermutlich einen Hausbrand ausgelöst. 53 Kameraden kämpften gegen die Flammen. Verletzt wurde niemand.

Heizstrahler löst vermutlich Hausbrand aus

Für die Heiligenstädter Feuerwehrleute war in der Nacht zum Mittwoch an Schlaf nicht zu denken. Um 1.45 Uhr erreichte sie die Alarmierung zu einem Hausbrand in der Heiligenstädter Lindenallee. „Zu diesem Zeitpunkt hatten sich alle Bewohner glücklicherweise unverletzt in Sicherheit gebracht“, kann Thomas Müller von der Feuerwehr beruhigen. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte das Feuer von einem Heizstrahler ausgegangen sein, der auf dem Balkon des Hauses von dem 64-jährigen Bewohner betrieben wurde, heißt es von der Polizei. Die Flammen griffen auf den Balkon und das Dach des rückwärtigen Gebäudeteils über.

Bei der Zentralen Leitstelle des Landkreises waren weitere Meldungen eingegangen, die darauf hindeuteten, dass es sich um einen Großbrand handeln könnte. Darum alarmierten die Disponenten die Ortsteilwehren Günterode, Kalteneber und Rengelrode zur Unterstützung nach. Den 53 Feuerwehrleuten sei es glücklicherweise recht schnell gelungen, den Brand auf den zuerst betroffenen Gebäudeteil zu begrenzen, so Einsatzleiter Alexander-Raphael Beck. Eine Stunde nach Alarmierung war das Feuer unter Kontrolle.

Im Gebäude waren insgesamt fünf Trupps unter Atemschutz tätig. Weitere Kräfte bekämpften die Flammen von außen. „Zur Visualisierung der Brandausbreitung kam erstmals die bei der Feuerwehr Uder stationierte und mit Wärmebildkamera ausgestattete Drohne zum Einsatz“, so Thomas Müller. Die Kameraden öffneten das Dach, um an weitere Glutnester zu gelangen und sie löschen zu können. Hierbei mussten sie allerdings über tragbare Leitern vorgehen, da die Drehleiter nicht in den Innenhof passte. Um 4.15 Uhr war das Feuer schließlich gelöscht. „Zwei Wohnungen sind in Folge des Brandes derzeit nicht bewohnbar“, heißt es von der Feuerwehr. Mit im Einsatz waren die Polizei, der Rettungsdienst und ein Fahrzeug des Sanitäts- und Betreuungszuges. Insgesamt entstand ein Schaden von schätzungsweise 100.000 Euro, heißt es von der Polizei. Mittwochfrüh waren die Brandermittler vor Ort, um zu klären, was genau die Brandursache war.