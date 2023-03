Helfer für Geflüchtete im Eichsfeld gesucht

Heiligenstadt. Die Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Ko-ra-le in Heiligenstadt sucht Unterstützer für die Betreuung Geflüchteter. Dazu gib es einen Infoabend.

In einem ehemaligen Einrichtungshaus in Heiligenstadt sind seit Januar 2023 Geflüchtete aus der Ukraine mit ihren Kindern untergebracht. Seitdem engagieren sich hier ehrenamtlich Menschen aus Vereinen und Einrichtungen, um Lern- und Spielangebote für diese Kinder vor Ort zu ermöglichen. Die Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Ko-ra-le sucht nun weitere Menschen, die bei der Betreuung und Integration der Geflüchteten helfen möchten, heißt es in einer Mitteilung von Ko-ra-ke.

Hierzu findet am Donnerstag, 9. März, um 19 Uhr ein Informationsabend im Gemeindehaus St. Marien in der Lindenallee 44 in Heiligenstadt statt. Wer helfen möchte, aber an diesem Abend verhindert ist, der kann sich alternativ unter Tel.: 03606/603673 oder per Mail an anmeldung@ko-ra-le.com bei der Ko-ra-le melden.