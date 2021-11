Hilfe bei Demenz: Gründung einer Selbsthilfegruppe im Landkreis Eichsfeld

Eichsfeld. Ein erstes Treffen findet am 18. November statt.

Die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen des Landkreises Eichsfeld in Heiligenstadt plant die Gründung einer Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen mit Demenz. Für Interessierte wird es am Donnerstag, 18. November, ab 13.30 Uhr in den Räumen der Kreisvolkshochschule Eichsfeld in Heiligenstadt ein erstes unverbindliches Treffen geben. Interessenten können spontan zum Treffen kommen oder über die Telefonnummer 03606/6505335 Kontakt zur Gruppe aufnehmen.