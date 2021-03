Hilfe bei der Berufs- und Studienwahl für junge Eichsfelder

Teilweise geschlossene Schulen, abgesagte Berufsmessen – die Bundesagentur für Arbeit berät aktuell per Videokommunikation und bietet jungen Menschen zudem ein breites Spektrum an Online-Kanälen zur Berufs- und Studienwahl. Zusätzlich, so Andrea Springer, Sprecherin der Nordhäuser Arbeitsagentur, könnten junge Leute, auch gemeinsam mit ihren Eltern, zahlreiche Internet-Tools nutzen, um ihrem Berufsziel näherzukommen. So gibt es „Check U“, einen kostenlosen Stärkentest. So fänden Jugendliche heraus, mit welchen der vielen Ausbildungsberufe und Studienfelder sie sich näher beschäftigen könnten. Zur endgültigen Auswertung sei eine neutrale Beratung empfehlenswert, so Springer.

Ausführliche Infos zu über 3000 einzelnen Berufen finden Interessierte unter www.berufenet.arbeitsagentur.de oder im Filmportal www.berufe.tv.

Die App AzubiWelt, die in den gängigen App-Stores kostenlos verfügbar ist, vereint laut Springer verschiedene Angebote der Bundesarbeitsagentur und ermögliche die personalisierte Suche nach freien Ausbildungsstellen direkt am Smartphone.

Schüler, die einen Hauptschulabschluss oder einen mittleren Schulabschluss anstreben, fänden im Portal www.planet-beruf.de Material rund um die Themen Ausbildungssuche, Bewerbung und Berufswahl.