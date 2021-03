Hilfe bei der Bewerbung mit Youtube-Chat

Wie finden junge Leute trotz Pandemie die passende Ausbildung? Wie laufen derzeit Bewerbungsgespräche ab? Und wie hilft die Berufsberatung der Arbeitsagentur trotz des Lockdowns? Da eine Beratung im persönlichen Kontakt derzeit kaum möglich ist, bietet die Arbeitsagentur einen Live-Chat bei youtube.de an, so Andrea Springer, Sprecherin der Nordhäuser Arbeitsagentur. An diesen könne man auf dem YouTube-Kanal der Bundesagentur für Arbeit teilnehmen.

Am Montag, 15. März, geht es um die Frage „Wie finde ich die richtige Ausbildung?“, am Mittwoch, 17. März, um „Fit für den Bewerbungsprozess“. Am Freitag, 19. März, heißt es „Wie unterstützt die Bundesagentur beim Thema Ausbildung?“ Die Live-Chats gibt es von 17 bis 18 Uhr. Über die Kommentarfunktion bei YouTube können die Teilnehmer Fragen stellen.

Am ersten Tag ist Chiara dabei, Dachdeckerin im dritten Lehrjahr. Sie berichtet über ihre Erfahrungen. Am Mittwoch geben Experten Tipps, verraten Tricks für den Bewerbungsprozess und verraten, was eine gute Bewerbung ausmacht. Am Freitag geht es um Unterstützung, die die Agentur vor und während der Ausbildung bietet.

Links zu den Live-Chats

15. März: https://www.youtube.com/watch?v=QVEK4r-vauM

17. März: https://www.youtube.com/watch?v=BSnAePBDK9I

19. März: https://www.youtube.com/watch?v=pagaYSitMmw