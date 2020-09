Hilfreiche Tipps für Grundschüler in der Coronazeit

Teistungen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat mit dem Innenministerium zwei Plakate für Grundschulen entwickelt, die den Mädchen und Jungen helfen sollen, besser durch die Coronazeit zu kommen. Wissen und richtiges Verhalten, so der Eichsfelder DRK-Vorstand Florian Blacha, wird hier auf kindgerechte Weise vermittelt. Unter anderem geht es um Abstandsregeln, Masken oder das Niesen und Husten in die Armbeuge. Interessierte Grundschulen, die die Plakate haben möchten, sollten sich an den DRK-Kreisverband in Worbis wenden. Was die Kleinen lernen können, zeigt hier die stellvertretende DRK-Pflegedienstleiterin Katharina Werner.