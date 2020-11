Hilfstransport aus Heiligenstadt nach Radauti zum 46. Mal

Zum 46. Mal soll Ende dieser Woche ein Hilfstransport nach Radauti in Rumänien vom Pfarrhof der Heiligenstädter St.-Gerhard-Gemeinde auf die Reise geschickt werden. Die Paketannahme ist am Dienstag und Mittwoch von 15.30 bis 18.30 Uhr sowie am Donnerstag und Freitag von 15.30 bis 19.30 Uhr auf dem Pfarrhof.

Die Organisatoren bitten inständig darum, wegen des großen Organisationsaufwandes diese Abgabezeiten einzuhalten. Es wird auch darum gebeten, Pakete nicht einfach auf dem Pfarrhof abzustellen. Das Gewicht eines Paketes solle die Marke von 15 Kilogramm nicht überschreiten. Auch wird wie gewohnt um eine Spende in Höhe von fünf Euro für die Transportkosten gebeten.

Wem es nicht möglich sei, ein Paket zu packen, wird darüber hinaus um eine Geldspende gebeten, damit die Gemeinde noch Öl und Lebensmittel in größeren Mengen kaufen kann. Für Unentschlossene, die sich nicht sicher sind, was in das Paket darf, ist eine kleine Liste zusammengestellt:

Ein Kilogramm Weizenmehl,

Ein Kilogramm Zucker,

Ein Kilogramm Reis

Ein Kilogramm Nudeln

500 Gramm Kaffee

800 Gramm Kaba

Ein Kilogramm Margarine

Suppenwürfel

Trockenhefe

darüber hinaus darf gern Schokolade, Süßigkeiten, Zahnpaste, Seife und Haarshampoo mit in das Paket. Es wird gebeten, auf das Haltbarkeitsdatum der Lebensmittel zu achten. Der Transporter wird sich zum Wochenende dann auf die Reise begeben.