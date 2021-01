Historischer Höchststand bei Kurzarbeit in Nordthüringen

Eichsfeld. Noch nie wurden so viel Anträge auf Kurzarbeit gestellt, wie im vergangenen Jahr. Das geht aus der aktuellen Arbeitsmarktstatistik hervor, die am Dienstag von der Nordthüringer Arbeitsagentur veröffentlicht wurde.

„Die Kurzarbeit hat den großen Druck genommen und höhere Arbeitslosigkeit verhindert“, sagt Karsten Froböse, Chef der Nordthüringer Arbeitsagentur, zu der auch der Landkreis Eichsfeld gehört. Allein im Mai 2020 konnten in Nordthüringen fast 16.000 Arbeitsplätze durch die Kurzarbeit gesichert werden. Im Februar, vor Corona, habe die die Zahl der Kurzarbeiter bei knapp 300 gelegen.

Quote steigt auf fast 20 Prozent

Einen derartigen Anstieg der Kurzarbeit hat es laut Karsten Froböse in so kurzer Zeit und in dieser Höhe bislang noch nicht gegeben. Die Kurzarbeiterquote sei binnen drei Monaten auf fast 20 Prozent der Beschäftigten angestiegen.

Eine Situation, die laut dem Agenturchef mit der Finanzkrise 2009 nicht annähernd vergleichbar sei. „Damals zählte man im Jahresdurchschnitt rund 2500 Beschäftigte in Kurzarbeit. Seit Corona waren durchschnittlich 11.000 Männer und Frauen in Kurzarbeit“, so Froböse.

Im Vergleich zur Finanzkrise seien aufgrund der Corona-Pandemie mehr Branchen betroffen. Während es in der Finanzkrise hauptsächlich das verarbeitende Gewerbe, insbesondere die Automobilindustrie traf, so sind es in der Corona-Krise nun auch Dienstleistungsbereiche, Handel, Gastronomie, Hotels, Tourismus und Kultureinrichtungen, so Froböse. Zudem seien viele dieser Betriebe zum erste Mal mit Kurzarbeit konfrontiert.

Betrachte man nur den Arbeitsmarkt, dann seien in Nordthüringen die Rahmenbedingungen in der Finanzkrise 2009 deutlich ungünstiger gewesen. „Die Beschäftigung war niedriger. Die Arbeitslosigkeit deutlich höher. Es gab viel mehr Entlassungen. Auch für die Jugendlichen war es damals erheblich schwieriger. Kurzarbeit sichert viel stärker als damals die Beschäftigung“, meint der Agenturchef.