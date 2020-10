Der neue historische Kalender mit dem diesjährigen Titel „Historischer Wilhelm“ ist da. Der Verkauf ist am Samstag gestartet.

Bei der Sanierung der Wilhelmstraße in Heiligenstadt geht es voran. Wenn sie fertig ist, wird sie das Bild Heiligenstadts maßgeblich verändern. Wie sie in der Vergangenheit aussah, zeigt der neue Kalender, den das Stadtarchiv Heiligenstadt in Zusammenarbeit mit der Tourist-Information Heiligenstadt veröffentlicht hat.