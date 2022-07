Hoch-Zeiten für Brautleute

Günter Christoph Haase über kirchliche Trauungen.

Es gibt Momente im Leben, in denen es uns scheint, als würde uns für Augenblicke der Himmel aufgeschlossen.

Das sind für uns besondere Zeiten, von denen wir leben.

Ein Moment wird sogar eigens danach benannt: Die Hoch-Zeit ! Es ist erfreulich, dass es in diesem Jahr wieder Trauungen gibt. Kirchlich zu heiraten, um gemeinsam als Eheleute das Leben zu meistern. Und was kann es Schöneres geben, wenn zwei Menschen dauerhaft ja zueinander sagen. Einen Menschen zu finden, der mir hilft, ich selbst zu sein, weil er für mich Spiegel ist, weil er mich fordert und damit fördert. Das JA, das sich Brautleute gegenseitig schenken, hat meist schon Geschichte gemacht und wird weiter Geschichte machen.

Der Tag der kirchlichen Trauung ist ein ganz besonderer Tag, weil er der Liebe zweier Menschen so viel Tiefe und Sinn gibt. Brautpaare machen die Erfahrung, dass sie am liebsten ihren Hochzeitstag mit all seiner Freude und Hochstimmung festhalten möchten. Doch wir alle wissen: Solche Momente und Tage voller Tiefe und Sinn entschwinden auch wieder.

Auch Brautleute müssen sozusagen wieder vom Berg in den Alltag hinabsteigen. Es gibt im Leben nicht nur Gipfelerlebnisse, Hoch-Zeiten. Aber alles, was ich in Hoch-Zeiten erlebe, kann ich im Herzen und in den Erinnerungen mitnehmen. Alles, was ich in Hoch-Zeiten erlebe, muss sich in den Niederungen des Alltags bewähren.

Bei alldem sind Brautleute nicht allein: Ihre Eltern, Geschwister, Verwandten, Freunde und viele andere standen und stehen helfend zur Seite. Für uns Christen steht fest: Auch Gott, der Urheber des Lebens, unseres Lebens, hält uns in seinen liebenden Händen geborgen.

Wenn zwei Menschen sich vor dem Altar einander das Jawort schenken, bindet sich Gott in die Geschichte ihrer Liebe ein. Er ist treu. Er geht unseren Lebensweg mit und möchte, dass unser Leben gelingt. Natürlich können und müssen wir Menschen unseren Teil dazugeben. Das einmal gegebene Jawort vor dem Traualtar will immer wieder mit Leben erfüllt werden. Unser christlicher Glaube ist ein festes Fundament, das auch bei Turbulenzen und Stürmen unser Lebenshaus nicht ins Wanken kommt.

Günter Christoph Haase, Pfarrer in Hüpstedt, Beberstedt, Helmsdorf und Zella