Hochwertige Fahrzeuge in Göttingen gestohlen

Göttingen. Diebe schlagen am helllichten Tag in Göttingen zu, während die Besitzer beim Sport sind. Die Polizei ruft zur Vorsicht auf.

Diebe haben in den vergangenen vier Wochen im Stadtgebiet Göttingen drei hochwertige Pkw der Marke Audi im geschätzten Gesamtwert von etwa 120.000 Euro gestohlen. Dabei bedienten sich die Diebe einer ungewöhnlichen Methode, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Sie schlugen am helllichten Tag zu, während sich die Nutzer in Sportstätten aufhielten. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter die Fahrer von der Ankunft vor der Sportstätte bis zum Bezug des Spindes gezielt beobachtet und sich dann an den Schließfächern zu schaffen gemacht haben, um an Autoschlüssel und andere Wertgegenstände zu gelangen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Angesichts der Serie rät die Polizei zu besonderer Vorsicht und Aufmerksamkeit. Bei zurückliegenden Fahndungserfolgen kam den Ermittlern immer die digitale Fahrzeugtechnik zu Hilfe. Mithilfe der Ortung von GPS-Sendern konnten wiederholt gestohlene Fahrzeuge gefunden werden. Die Beamten raten dazu, die Connect-App des Fahrzeugs beim Hersteller derart zu aktivieren, dass man auch von einem PC aus zugreifen kann – falls das Handy auch gestohlen wird. Wenn eine Connect-App nicht angeboten wird, GPS Sender im Fahrzeug verstecken.