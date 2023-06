Hochwertiger Mercedes-Sportwagen verschwindet in einer Eichsfelder Stadt spurlos

Duderstadt. Unbekannte haben in Duderstadt einen hochpreisigen Mercedes gestohlen. Das Fahrzeug hat laut Polizei im hohen Zehntausenderbereich.

Ein stark motorisierter und hochpreisiger Mercedes-Benz der Baureihe GLW 63s AMG ist in Duderstadt gestohlen worden. Wie die Polizei informierte, verschwand das schwarz lackierte Luxusauto in der Nacht von Donnerstag, 25. Mai, 19.30 Uhr, bis Freitag, 26. Mai, 11.50 Uhr, aus der Einfahrt eines Wohnhauses in der Göttinger Straße. Das Fahrzeug habe einen Eurowert im hohen Zehntausenderbereich. Sachdienliche Hinweise erbeten an Tel.: 05527/84610.