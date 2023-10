Hochwertiges E-Bike im Eichsfeld gestohlen

Den Verlust ihres E-Bikes hatte eine Frau in Leinefelde zu beklagen.

Leinefelde. Ein hochwertiges E-Bike wechselt in Leinefelde illegal den Besitzer. Der Schaden ist beträchtlich.

Eine 26-Jährige schloss Sonntagabend nach Informationen der Polizei in der Breitenhölzer Straße in Leinefelde ihr Pedelec vor einer Spielhalle an. Als sie gegen 0.45 Uhr ihr E-Bike wieder aufsuchte, musste sie feststellen, dass es entwendet wurde. Das Fahrradschloss wurde aufgebrochen und vor Ort zurückgelassen, teilt die Polizei mit.

Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein graues Cube Stereo Hybrid 120 Pro. Der Wert des E-Bikes wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld sicherten vor Ort Spuren und ermitteln nun zu den Tätern.