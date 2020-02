Höchster Thüringer Narrenorden in Geisleden überreicht

Mit dem Faschingsschlager, gesungen von Andrea Pukatzki und Ralf Hildebrandt, begann am Sonntag der Showabend des Geisleder Carneval-Vereins (GCV) im Gemeindesaal. Unter dem Motto „Raumschiff GCV, alles außer irdisch“ warteten die Geisleder Aktiven und Tanzgruppen von Gastvereinen mit einem vierstündigen Unterhaltungsprogramm auf.

Elferratspräsident Tobias Roth sprach von einer verrückten Zeit. Greta und Friday for Future seien in aller Munde, Elektroautos seien auf dem Vormarsch, und die Großmächte ärgerten sich gegenseitig mit Strafzöllen. „Die Welt ist verrückt, es ist Zeit für ein bisschen Narrenglück“, so Roth. Schließlich marschierte die Prinzengarde ein und zeigte den Gardetanz, bevor sich die Gäste von ihren Plätzen erhoben und dem neuen Prinzenpaar die Ehre erwiesen.

Im Saal wurde tüchtig gefeiert. Foto: Gregor Mühlhaus

So wurden unter Beifall und mit einem „Geisleden Helau“ ihre Lieblichkeit Prinzessin Dorothee II. und seine Totalität Prinz Christoph II. begrüßt. Die beiden machten nicht viele Worte und wünschten dem Publikum schöne Stunden und ein tolles Programm. „Chaos im All“ verursachte das Kinderballett des GCV, bevor Maximilian Lorenz ein Lied für seinen Bruder, den Prinzen, sang. Dann bat Roth Gästeprinzenpaare nach oben. Aus der Kreisstadt waren Prinzessin Melanie I. und Prinz Marcus I. gekommen. Als Kaiserpaar aus Günterode stellten sich Monika I. und Hartmut I. vor. Das Paar aus Günterode stellt ein Novum dar, sind die beiden Eichsfelder doch vermutlich das einzige Kaiserpaar Deutschlands.

Der Präsident des Heiligenstädter Carnevalsvereins, Volker Lamprecht, wandte sich auch an das Publikum. „Donald Trump dreht durch, die Welt spielt verrückt, und in Heiligenstadt gab es keinen Umzug. Wir lassen uns die Laune aber nicht verderben“, sagte er. Mit dem Tanz „Magic Lights“ machte das Tennieballett des GCV weiter. Beim Beitrag „Welcome to the USA“ hatten die „Teenie Dancers Heiligenstadt“ ihren großen Auftritt. Unter den Klängen der amerikanischen Nationalhymne marschierten die Damen auf die Bühne und glänzten mit einem tollen Vortrag.

Rote Rosen fliegen auf die Bühne

Anschließend hatte der Vizepräsident des Landesverbandes Thüringer Karneval, Christoph Matthes, die Ehre, den langjährigen Vorsitzenden des GCV, Ralf Hildebandt, mit dem höchsten Thüringer Narrenorden auszuzeichnen. Die Prinzessin durfte den Orden „Thüringer Verdienstorden in Gold“ überreichen. Dann waren die „Tratschweiber“ des heimischen Vereins an der Reihe. Die fünf Damen tratschten, wie es besser nicht sein kann. Sie redeten über Männer, die nur noch kuscheln wollen, und zeigten in ihren Aerobic-Klamotten, dass sie nicht nur Kniebeugen machen können, sondern erzählten darüber hinaus, dass sie auch oftmals ein kleines Päuschen bräuchten, um fit zu sein. So richtig verausgaben wollte sich die Damen wahrlich nicht, hatten sie doch viel mehr zu bereden.

Was das Jugendballett dann zustande brachte, war vom Feinsten. Zu Rock ´n ´Rollmusik kam Elvis Presley höchstpersönlich mit einer Vespa in den Saal. Die Damen oben auf der Bühne waren hin und weg. Ein Hingucker war der Gastbeitrag „Roland Kaiser auf Tour“. Falko Volkmann und Nico Wände aus Pfaffschwende sangen als Roland Kaiser und Mayte Kelly, während massenweise rote Rosen auf die Bühne flogen. Beim Titel „Warum hast du mir das angetan?“ standen die Leute auf den Stühlen. Mit dem Sketch „Raumschiff Surprise“, dem Tanz „Abra Kadabra“ des Frauenballetts und dem Beitrag „Hangover“ des Männerballetts des GCV endete das Programm.