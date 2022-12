Höhlenassel: Vom Aussterben bedrohte Art im Eichsfeld entdeckt

Eichsfeld. Natur im Eichsfeld (160): Im Luttergrund gelingt der erst vierte Nachweis in Thüringen der bedrohten Höhlenassel.

Ein wirklicher Höhepunkt im gerade zu Ende gehenden Jahr war für mich die Begegnung mit einem ganz kleinen Tier. Die geschah bei einer öffentlichen Exkursion im April zu den Kalkquellbächen des Eichsfelds. Mit dem Ziel, den teilnehmenden Naturfreunden typische Tiere der Quellen zu zeigen, durchsiebte ich das grobe Kalksubstrat nahe des Quellmundes einer der Quellen im Luttergrund. So gelangen schließlich die Funde des Alpenstrudelwurms (Crenobia alpina) sowie des blinden und farblosen Höhlenflohkrebses (Niphargus spec.).

Den Exkursionsteilnehmern konnte ich erklären, dass beide Arten eigentlich im Grundwasser zu Hause sind und lediglich im Bereich von Quellen manchmal ans Tageslicht gespült werden.

Bei den wissenschaftlichen Erfassungen der Kleintierfauna an den Kalktuffquellen, welche seit ein paar Jahren im Eichsfeld stattfinden, hatten wir beide Arten regelmäßig gefunden. Meine Erregung hielt sich deshalb noch in Grenzen, steigerte sich aber um ein Vielfaches, als ich direkt aus dem Wasserstrahl der Quelle ein weiteres pigment- und augenloses, nur etwa 5 Millimeter messendes Krebstier keschern konnte.

Ein solches Tier kannte ich bisher nur aus der Literatur. Nun konnte ich es erstmalig lebend betrachten und den Exkursionsteilnehmern als weitere Grundwasserart präsentieren – die Höhlenassel (Proasellus cavaticus).

Sie ähnelt der in Tümpeln sehr häufigen grau gefärbten Wasserassel (Asellus aquaticus), ist aber schmaler und länglicher. Das auffälligste Merkmal ist die fehlende Körperfarbe – die Höhlenassel wirkt weiß und durchscheinend. Mit der Lupe betrachtet, kann man das Fehlen der Augen erkennen. Denn eine Körperfarbe sowie Augen wären für diese Assel in der absoluten Dunkelheit ihres unterirdischen Lebensraumes, dem Grundwasser, völlig unnütz.

Bakterien, niederen Pilzen und Pflanzenreste dienen als Nahrung

In den wasserführenden Hohlräumen des Untergrundes ernährt sich die Assel von Bakterien, niederen Pilzen, eingetragenen Pflanzenresten und weiteren abgestorbenen Grundwassertieren. Viel Nahrung braucht sie nicht.

Wenn sie unfreiwillig mit dem an Quellen austretenden Grundwasser ans Tageslicht kommt, ist es ein Glück für den zoologisch Interessierten. Für die Assel dagegen ist es kein glücklicher Umstand, denn die höheren Temperaturen der Oberflächengewässer kann sie nicht lange überleben.

In der aktuellen Roten Liste Thüringens wird die Höhlenassel als vom Aussterben bedroht eingestuft. Sie ist in Thüringen bisher tatsächlich sehr selten gefunden worden. In der Fachliteratur wird nur von drei Funden berichtet, nämlich bei Bad Langensalza, im Thüringer Wald und in der thüringischen Rhön. Somit wäre unser Fund im Luttergrund der vierte Nachweis der Art in Thüringen und der erste im thüringischen Eichsfeld.

Die Höhlenassel wurde 2014 zum „Höhlentier des Jahres“ gewählt. Sie steht stellvertretend für den Höhlenflohkrebs, den Alpenstrudelwurm und für viele weitere Tierarten, die auf ein intaktes Ökosystem in unterirdischen Gewässern angewiesen sind.

Denn leider sind auch diese Lebensräume durch die ins Grundwasser eindringenden Giftstoffe aus Industrie, Landwirtschaft und von Verkehrsflächen gefährdet.