Hoffest mit vielen Aktionen im Eichsfelder Norden

Silkerode. Einen Tag lang geht es im Norden des Eichsfeldes um Spiel, Spaß, Aktionen, aber vor allem um viel Naturverbundenheit. Beim Hoffest gibt es viel zu erleben.

Wenn Wiesen blühen, Beeren mit ihrer Süße locken und die Äcker voller Schätze sind, dann ist Sommer. Und genau dann will das Team von der Mosterei Malus – im Übrigen Bio-Preisträger 2022 in Thüringen – mit hoffentlich vielen Gästen das Hoffest feiern. Es findet am Sonntag, 23. Juli, von 11 bis 19 Uhr in der Dorfstraße 18 in Silkerode statt.

Geplant sind unter anderem um 14 und 17 Uhr Führungen durch die Bio-Streuobstmosterei und Bio-Gärtnerei, es gibt Einblick in die Naturheilpraxis und traditionelle chinesische Heilpraktiken sowie Tipps zur gesunden Ernährung in Theorie und Praxis. Geboten wird zudem Kulinarik aus eigenem Anbau und der Region.

Zum Programm gehören weiter ein Sinnesparcours, Slow Food, Kunsthandwerk, Spiele für Groß und Klein, Stockbrot am Feuer, ein Gewinnspiel und noch vieles mehr. Auch Livemusik ist geplant. Fahrradfahrende, so heißt es aus Silkerode, werden mit einer Überraschung belohnt.

Der Eintritt zum Hoffest ist frei, teilen die Veranstalter mit. Kostenfreies Parken sei im Dorf möglich. Die Organisatoren bitten jedoch darum, die Einfahrten frei zu halten und nur eine Seite der Straße zum Parken zu benutzen.