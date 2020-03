Hoffnung auf ein konstruktives Regierungsjahr

„Was wir vor der Wahl zugesagt haben, haben wir auch nach der Wahl gehalten: Weder eine Stimme für Ramelow noch für Höcke. Die CDU-Fraktion hat diesen Grundsatz mit ihren Enthaltungen konsequent umgesetzt.“ Das sagte nach der erneuten Wahl des Ministerpräsidenten Thadäus König, Landtagsmitglied und CDU-Kreischef. Der Tag habe gezeigt, dass die CDU ihre Rolle „als konstruktive Opposition angenommen hat“. In den kommenden Monaten wolle man für stabile Verhältnisse sorgen, damit auch in einem Landtag ohne Regierungsmehrheit zentrale Aufgaben im Sinne der Bürger angegangen werden könnten. „Nun ist endlich wieder die Zeit für sachorientierte und konstruktive politische Arbeit“,erklärte König.

Froh, dass es wieder eine „funktionierende und handlungsfähige Regierung gibt“, ist Norbert Sondermann, Sprecher der Bündnisgrünen im Eichsfeld. Jetzt komme es darauf an, gute Politik für Thüringen zu machen. „Wir Bündnisgrünen wollen dazu als wichtiger Stabilitätsanker beitragen, im Land wie in den Kommunen und Landkreisen“, sagte er.

Ein Statement gab es auch von der Landtagsabgeordneten der Linken, Marit Wagler. Der Sturm habe sich gelegt, erklärte sie nach der Wahl von Parteifreund Bodo Ramelow. „Mit der Wahl Ramelows haben die demokratischen Kräfte gesiegt, und die parlamentarische Arbeit kann beginnen. Das ist auch dringend notwendig, und wir sind es Thüringen schuldig.“

Der Kreisvorstand der Eichsfelder Sozialdemokraten freut sich derweil auch darüber, dass das Land wieder einen Ministerpräsidenten hat, „der nicht mit Hilfe der AfD gewählt wurde“. Nun sei es wichtig, dass die politischen Wunden zwischen den demokratischen Parteien heilten, um bis zur Neuwahl im April 2021 das Land zu stabilisieren und weiter voran zu bringen, so SPD-Kreischef Norman Krowas. „Insbesondere ist es wichtig, einen Haushalt für 2021 zu beschließen. Gerade die letzte Zeit hat uns gezeigt, wie wichtig der Haushaltsbeschluss für 2020 war.“ Leider könne man den 5. Februar nicht rückgängig machen. „Aber wir müssen daraus lernen und für die Zukunft vorsorgen, so dass die demokratischen Parteien nicht erneut vorgeführt werden“, erklärte Krowas. Die Eichsfelder Sozialdemokraten gratulieren Ramelow und wünschen ihm viel Kraft für die anstehenden Aufgaben.

„Es hat sich bei der Wahl gezeigt, dass auf keiner Seite Mehrheiten existieren. Jetzt müssen wir nach vorn schauen, und zwar für Thüringen und Entscheidungen auf den Weg bringen. Auch die FDP wird sich aktiv einbringen. Ich hoffe, dass die demokratischen Parteien zusammenfinden und diese dann mittragen“, erklärte Matthias Bollwahn, der für die Liberalen im Kreistag sitzt. Er wies außerdem darauf hin, dass es am jetzigen Wahltag noch einen kleinen, aber feinen Unterschied zum vorherigen gab: „Die FDP gratulierte Bodo Ramelow zu seiner Wahl und warf ihm nicht die Blumen vor die Füße. Der Respekt steht einem Ministerpräsidenten zu. Und wir vergelten nicht Gleiches mit Gleichem“, sagte Bollwahn. Er hofft für die Zukunft zudem auf konstruktive Entscheidungen. Die Liberalen, erklärte er weiter, seien am Mittwoch ihrer Linie treu geblieben, hätten weder links noch rechts gewählt. Bollwahn betonte außerdem nochmals, dass es bei der vorangegangenen Wahl seitens seiner Partei keine Absprachen mit der AfD gegeben habe. „Auch wenn versucht wurde, uns das anzudichten“, erklärte er und wünscht sich, dass in den politischen Alltag nun wieder Normalität Einzug hält. „Und es ist auch an der Zeit, die Verunglimpfungen zu beenden.“