Hoher Schaden im Eichsfeld: Gabelstapler macht sich selbständig und rollt los

Kreuzebra. Ein Gabelstapler rollt in einem Dorf im Eichsfeld einen Abhang hinunter. Das Gefährt steuert in der Folge dann unter anderem auf ein Unternehmen zu.

Ein Schaden von 40.000 Euro ist am Samstag in Kreuzebra entstanden. Ein 48-jähriger Mann hatte gegen 11 Uhr in der Klinge mit einem Gabelstapler auf einem Privatgrundstück gearbeitet und ihn auf einer Gefällestrecke gesichert abgestellt.

Dennoch, so berichtete die Polizei am Sonntag, rollte das Fahrzeug einen Grasabhang rückwärts hinunter, über die Straße „Große Wiese“ durch den Zaun und Vorgarten eines Busunternehmens und prallte gegen die Klinkerfassade der Bushalle. Verletzt wurde niemand.

