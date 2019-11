Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hommage an ein besonderes Instrument

Leinefelde. Wenn sich jemand mit dem Instrument des Jahres, dem Saxophon, besonders gut auskennt, dann ist es Wolfgang Busse. Der Musiklehrer unterrichtet seit vielen Jahren genau dieses Fach unter anderem an der Eichsfelder Musikschule. Busse ist nicht nur ein Virtuose auf dem Saxophon, sondern kennt auch dessen Geschichte sehr gut. „In den Jahren 1840 bis 1846 arbeitete Adolphe Sax, ein belgischer Instrumentenbauer, an seiner wichtigsten Erfindung“, weiß Busse. Eben an dem nach ihm benannten Saxophon. Ursprünglich sei es zum Einsatz in den Militärkapellen gedacht gewesen. „Sax veranstaltete Orchesterwettbewerbe einmal mit und dann wieder ohne Saxophonbegleitung. Man war sich nach der Auswertung einig: Mit Saxophon klingt es einfach besser.“

Adolphe Sax ging noch einen Schritt weiter und bat namhafte Komponisten, nachdem er ihnen seine Erfindung vorgeführt hatte, Werke zu komponieren, in denen sein Instrument musikalisch überzeugen kann, unter anderem den berühmten Hector Berlioz. „Den großen Durchbruch seiner Erfindung aber konnte Adolphe Sax leider nicht mehr selbst erleben. Es brauchte noch 80 Jahre und die Entwicklung der Tanzmusik, im Besonderen des Jazz, um die ganze tonliche Klangqualität des Saxophons auszuschöpfen“, erzählt Wolfgang Busse.

Der Erfolg aber sei nicht allein der Bandbreite der Saxophonfamilie mit Sopran-, Alt-, Tenor- und Baritonsaxophon zu verdanken, fügt der Musiklehrer hinzu. „Sondern in erster Linie den Musikern, die sich meist für ein oder zwei der Instrumente entschieden, den Klang und die Stilistik in der jeweiligen Jazz-Entwicklungsepoche maßgeblich, ja sogar manchmal revolutionär, geprägt haben.“ Ihm fällt sofort ein Stichwort ein: Das New Orleans der 20er-Jahre. Dazu Musiker wie Sidney Becket (Sopran), Louis Armstrong, Johnny Hodgers (Alt), Duke Ellington, Coleman Hawkins und Lester Young (Tenor). „Alles Wegbereiter für den Giganten ,Bird’ Charlie Parker (Alt), der heute noch Maßstab für jeden Saxophon-Studenten ist“, sagt Wolfgang Busse. Er denkt weiter an Sonny Rollins, Dexter Gordon oder John Coltrane, die Tonempfang, Effekte, Sound sowie Komposition und Harmonik weiterentwickelten.

Wolfgang Busse blickt nicht nur auf die goldenen Zeiten des Jazz sondern auch in die Gegenwart. Saxophonvirtuosen wie Wayne Shorter, Mike Brecker, Jan Garbareck oder auch Joshua Redman fallen ihm ein. „Sie spielen den Geist des Jazz in die heutige Zeit.“ Für den Musiklehrer ist aber vor allem die enorme Klangvielfalt des „Chamäleons der Instrumente“ der Hauptgrund für die vielseitigen Einsatzgebiete von Filmmusik bis Musica, von Rock bis Rock’n’Roll, von Jazz bis Klassik, vom Pop bis hin zur Klezmer-Musik.

Einen kleinen Ausschnitt aus genau dieser großen Vielfältigkeit der Einsatzgebiete können Freunde des Saxophons und die, die es vielleicht werden wollen, am Freitag, 29. November, live erleben. Um 19 Uhr beginnt im Bernsteinsaal der Eichsfelder Musikschule in Leinefelde ein besonderes Konzert. „Saxophon – Liebe & Begeisterung“ überschreibt den Abend und das Konzert zu Ehren des Saxophons, des Instruments des Jahres. Auf der Bühne stehen werden das Eichsfelder Saxophonqartett sowie die „5Sax Brüder Etzelsbach“.

„Es wird jazzig, es wird Rock’n’rollig, es wird einfach wunderbar“, verspricht Busse, zumal zum Ensemble des Abends auch Lorenz Knauft aus Birkungen gehört, der im Frühjahr dieses Jahres mit seiner Band „Boogie Banausen“ beim weltweit größten Festival für Rock’n’Roll und Boogie Woogie, beim „Viva Las Vegas“ direkt in der Glücksspielstadt in der Wüste von Nevada auftrat und dazu eingeladen wurde, statt sich bewerben zu müssen. Den Gesang am Freitagabend übernimmt Maria Pönicke. „Wir freuen uns auf einen vollen Saal. Der Herr gebe dazu seinen Segen“, sagt Wolfgang Busse.