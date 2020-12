Hospizarbeit im Eichsfeld: 2000 Euro Spende und Nikoläuse für das Haus Emmaus

Über 2000 Euro und viele Nikoläuse freuten sich die Mitarbeiter des Haus "Emmaus" in Worbis.

Worbis. Weniger Spenden in diesem Jahr für Hospizarbeit im Landkreis Eichsfeld. 30 Familien nehmen Begleitung durch Mitarbeiter in Anspruch.

Die Corona-Pandemie hat für viele Menschen eine soziale Dimension, die dem Hospizgedanken vielerorts geradezu entgegen läuft: Vereinsamung. Denn die Hospizbewegung setzt sich dafür ein, dass der Abschied vom Leben durch Mitmenschen begleitet wird.

Dies gilt in besonderem Maße für lebensbedrohlich und lebensverkürzt erkrankte Kinder und Jugendliche. Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst unter dem Dach des Caritativen Pflegedienstes Eichsfeld (CPE) begleitet seit 2012 schwerkranke Kinder und Jugendliche sowie deren Familien. Allein in diesem Jahr nahmen 30 Familien die Begleitung des Hospizdienstes in Anspruch.

Ein weiteres Tätigkeitsfeld ist die Trauerarbeit mit Kindern und Jugendlichen, die einen schweren Verlust erlitten haben. „Mit Beginn der ersten Corona-Welle mussten wir unsere Arbeit durch die Kontaktsperre etwas einschränken und auf telefonische Gespräche ausweichen“, erklärt Christiane Klett, Koordinatorin des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes.

Arbeit ist hauptsächlich ehrenamtlich

Es gibt aber eine weitere Schwierigkeit: Durch die Pandemie ist es nicht möglich, ausgiebig für die vielfältige Arbeit Dienstes zu werben. Hinzu kommen wirtschaftliche Unsicherheiten bei potenziellen Unterstützern. Deswegen fallen die Spenden knapper aus als in den Vorjahren. Auch wenn die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen hauptsächlich von ehrenamtlich tätigen Helfern geleistet wird, so müssen zum Beispiel Spielsachen oder Bastelmaterial bezahlt werden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir dem Hospizdienst mit unserer Spende unter die Arme greifen können. Gerade in schwierigen Zeiten dürfen wir nicht nachlassen. Es ist uns eine echte Herzensangelegenheit, die ungeheuer wichtige Hospizarbeit zu unterstützen“, sagt Katharina Günther, Geschäftsführerin der Automobile Raimund Günther GmbH. Gemeinsam mit Falk Wedekind vom gleichnamigen Containerdienst und René Stange von der Autohaus Peter Gruppe übergab sie am Freitag 2000 Euro.