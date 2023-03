Hospizdienst des Eichsfeld-Klinikums unterstützt Kinder bei der Trauer

Der Hospizdienst des Eichsfeld-Klinikums startet eine Kindertrauergruppe in den Räumen in Reifenstein.

Reifenstein. Der Emmaus-Kinder- und Jugendhospizdienst des Eichsfeld-Klinikums lädt zu einer Kindertrauergruppe ein. Was verbirgt sich dahinter?

Trauerarbeit für Kinder und Jugendliche ist wichtig. „Daher bietet der Emmaus-Kinder- und Jugendhospizdienst eine Kindertrauergruppe an, um sich gemeinsam die Zeit zu nehmen, auf traurige Gefühle und Emotionen zu schauen und über den Verlust zu sprechen“, erklärt Claudia Reich, Pressesprecherin des Eichsfeld-Klinikums.

Trauernde Kinder sowie auch deren Eltern sind herzlich am Freitag, 31. März, um 16 Uhr in die Räumlichkeiten der Emmaus-Hospizdienste im Eichsfeld-Klinikum in Reifenstein eingeladen. „Gern möchte der Dienst den Austausch mit anderen Kindern fördern und den Kindern das Gefühl vermitteln, nicht allein mit ihren Sorgen und Gefühlen zu sein“, sagt Reich.

Parallel zur Kindertrauergruppe finde auch ein Elterntreff statt, um auch hier zum Austausch einzuladen oder ins Gespräch zu kommen. „Die Kindertrauergruppe ist ein freies Angebot für Kinder mit ihren Eltern“, so die Sprecherin des Klinikums. Ansprechpartnerin für das Angebot ist Nadine Schwerdt, Koordinatorin Emmaus Kinder- und Jugendhospizdienst.

Eine Anmeldung wird bis zum 24. März unter Telefon: 036076 / 99 35 85 erbeten.