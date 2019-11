Mühlhausen Mühlhausen Im Rahmen der Initiative „WiFi4EU“ erhält die Stadt Mühlhausen einen Gutschein über 15.000 Euro von der Europäischen Union. Das Geld wird in die Errichtung kostenloser Internet-Hotspots ...

Hotspots am Schwanenteich

Im Rahmen der Initiative „WiFi4EU“ erhält die Stadt Mühlhausen einen Gutschein über 15.000 Euro von der Europäischen Union. Das Geld wird in die Errichtung kostenloser Internet-Hotspots fließen. Versorgt werden soll damit das Areal am Schwanenteich. „Das kommt zur Steigerung der Attraktivität des Erholungsgebietes und angesichts der bevorstehenden Eröffnung des neuen Freibads zur rechten Zeit. Zugleich können wir damit den 2020 geplanten Aufbau des kostenfreies W-Lan-Netzwerks in der Innenstadt um einen touristisch relevanten Standort ergänzen“, erklärt Oberbürgermeister Johannes Bruns. Insgesamt hatten sich 11.000 Gemeinden aus der EU beim aktuellen dritten Aufruf beworben, 1700 Gemeinden kamen zum Zuge, davon 140 aus Deutschland.