Hund bei Unfall in Leinefelde getötet - Zeugen gesucht

Leinefelde. Die Polizei im Eichsfeld sucht Zeugen, die Hinweise zu einem flüchtigen Unfallfahrer geben können. Bei dem Unfall wurde ein Hund getötet.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, 4. April, gegen 17.25 Uhr in Leinefelde ereignete. In der Goethestraße lief ein nicht angeleinter Hund auf die Straße, wo er von einem VW Golf erfasst wurde.

Das Tier überlebte den Unfall nicht. Der Fahrer des Autos sei weitergefahren, ohne sich um den Hund zu kümmern, teilt die Polizei mit. Hiernach soll es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen VW Golf mit Eichsfelder Kennzeichen handeln.

Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem möglichen Verursacherfahrzeug nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen.