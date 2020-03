Astrid Kahlmeier und ihre Bordercollie-Hündin Rika haben in der Nacht zum Dienstag eine vermisste Frau in Nordhausen aufspüren können.

Hund Rika erschnüffelt vermisste Frau

Die Eichsfelder Rettungshundestaffel Teamdogs hat in der Nacht zu Dienstag ihren 5. Einsatz in diesem Jahr absolviert – mit glücklichem Ausgang. Um 22.13 Uhr ereilte sie die Alarmierung. „Wir wurden von der Staffel Marlieshausen um Hilfe gebeten, weil sie selbst gerade einen Einsatz hatte“, erzählt Theresa Behrend.

Sofort eilten Staffelmitglieder mit einem Flächensuchhund und drei Mantrailer-Hunden über die Autobahn nach Nordhausen. Eine junge Frau hatte – vermutlich aus Trennungsschmerz – gedroht, sich etwas anzutun. Die Polizei fand sie aber in ihrer Wohnung nicht vor. Sofort ging deshalb die Vermisstensuche im Umkreis los. Ein Mantrailer aus dem Eichsfeld nahm direkt die Witterung auf und führte die Suchmannschaft zum Nordhäuser Friedhof. Und Bordercollie-Hündin Rika, ausgebildet in der Fläche, fand daraufhin die Frau in diesem Bereich. „Es ging ihr gut“, heißt es von den Teamdogs. Um 1.05 Uhr in der Nacht war die Suche beendet, die Polizei nahm die Gesuchte in Obhut. Und gegen 2 Uhr waren die Helfer wieder daheim und mit ihren Hunden einsatzbereit.

Ein großes Lob geht von den Teamdogs an die Polizei für eine hervorragende Zusammenarbeit. „Die ist immer gut. Aber hier gab es noch einmal eine Schippe obendrauf“, danken die Eichsfelder, die froh sind, dass sie wieder einen vermissten Menschen lebendig aufspüren konnten.