Kiwi-Bananen-Joghurt-Torte, Apfelkuchen nach Omas Rezept, saftiger Eierlikörkuchen oder Schwarzwälder Kirschtorte die jedem gelingt, was will man mehr. Das ist aber nur ein kleiner Auszug der Backrezepte, die mir seit Tagen beim Blick in Facebook angezeigt werden. Verständlich, denn der Algorithmus der Plattform zeigt bekanntlich immer das und mehr an, für was man sich in den vergangenen Wochen interessiert hat. Doch ich habe mich dafür nicht interessiert, sondern ein Bekannter. Er erzählte mir, dass er auf der Suche nach Backrezepten ist. Ich war ihm dabei behilflich, in dem ich Backrezepte mit seinem Namen kommentierte. Doch mittlerweile komme ich mir jeden Tag vor wie bei einer Konditorweiterbildung. Nein, ich bin kein Konditor und möchte es auch nicht werden.

Aber etwas Positives hat das Ganze. Ich werde nicht mit irgendwelchen sinnlosen Nachrichten oder Fakenews von fragwürdigen Internetseiten bombardiert. Die Aktion zeigt aber auch wieder einmal mehr, wie gefährlich soziale Netzwerke aus meiner Sicht sind. Man wird durch den Algorithmus in eine Welt geführt, in die man so gar nicht möchte und erhält Links, die einem vorgaukeln, die ganze Welt würde nur noch backen. Aber das überlasse ich dann lieber doch der Frau meines Bekannten, denn sie hat es drauf.