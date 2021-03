Ihre Fragen zur Kriminalität

Eichsfeld. In der vergangenen Woche ist die Kriminalstatistik für Thüringen veröffentlicht worden, die für Nordthüringen folgt in Kürze, weiß der Eichsfelder Polizeichef Dietmar Kaiser. Darin ist erfasst, ob es mehr oder weniger Fälle im Vergleich zu den vergangenen Jahren gibt, oder ob sich Kriminalität in bestimmte Bereiche verlagert. Auch kommen oft besonders einprägsame und manchmal auch kuriose Fälle erneut zur Sprache, die den ermittelnden Beamten besonders im Gedächtnis geblieben sind.

Doch bei nackten Zahlen soll es in diesem Jahr nicht bleiben. Gemeinsam mit der Eichsfelder Polizei möchte die Lokalredaktion Eichsfeld wissen, was die Leser besonders zur Kriminalität und auch zur Statistik im Eichsfeld und in Nordthüringen interessiert.

Schicken Sie bitte bis Mittwoch kommender Woche (7. April) Ihre Fragen an uns per E-Mail. Sie werden in der Lokalredaktion gesammelt und dann zeitnah von der Eichsfelder Polizei in der Zeitung beantwortet. Das können allgemeine Fragen sein, aber auch welche zu bestimmten Ereignissen. Natürlich wird dabei auch die regionale Kriminalstatistik eine Rolle spielen, aber eben nicht nur.

Mailkontakt: eichsfeld@thueringer-allgemeine.de