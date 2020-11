Illegale Baumfällarbeiten und Laubblas-Arbeiten - Randalierer in der Bahn

Baumfällarbeiten und Laubbläser am Reformationstag

Zu einer Ruhestörung kam es am Reformationstag gegen 10 Uhr in Worbis. Auf einem Grundstück wurden Bäume gefällt. Dem katholische Eichsfelder war nur der 1.11. als Feiertag „Allerheiligen“ im Gedächtnis. Dem Bürger wurde die Rechtslage erläutert und die Arbeiten in der Folge seinerseits eingestellt.

Mit einem Laubbläsers wurde am Feiertag gegen 11 Uhr die Ruhe eines Nachbarn in Leinefelde gestört. Obwohl der Nachbar um die Einstellung der Gartenarbeiten bat, war dem Ruhestörer der Reformationstag egal. Seiner Ansicht nach ist der 31.10. kein Feiertag. Hier wurde dem uneinsichtigen Bürger wieder die Rechtslage erklärt und die Arbeiten dann eingestellt.

Randalierer beschädigen mit Nothammer Automaten und bedrohen Polizisten

Ein randalierender Fahrgast der Deutschen Bahn beschäftigte Polizei und Bahn am Samstag gegen 11.30 Uhr. Zuerst konnte sich der 58-jährige Mann aus Göttingen während der Zugfahrt nicht benehmen, so die Angaben des Zugbegleiters. Die Fahrt endete auf Grund dessen in Leinefelde. Der Mitfahrer konnte zudem keinen gültigen Fahrausweis vorweisen. Hier droht dem Schwarzfahrer eine Anzeige wegen Erschleichen von Leistungen.

Des Weiteren wurde bei dem Mann ein Nothammer der Deutschen Bahn gefunden, der offensichtlich aus einem Zug der Bahn entwendet wurde. Während der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beamten beleidigt und bedroht. Mit dem Nothammer hatte der Fahrgast nach dem Rauswurf aus der Bahn einen Ticketautomaten beschädigt. Nun erwarten dem Randalierer einige Strafanzeigen.

Weitere Meldungen der Polizei für das Eichsfeld