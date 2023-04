Illegale Müllkippe im Eichsfeld sorgt für Empörung

Etwa einen Kubikmeter Unrat hatten unbekannte Täter in der Natur illegal entsorgt.

Uder. Ein oder mehrere Unbekannte entsorgen nahe eines Eichsfelddorfes illegal ihren Müll. Ihnen drohen nun juristische Konsequenzen.

Abfallbeseitigung auf unschöne Art und Weise: Bislang unbekannte Täter haben in der näheren Umgebung der Gemeinde Uder eine große Menge Müll illegal entsorgt. Am Wegesrand zwischen Sannüber und Güllebecken hatte am Montag ein Spaziergänger den Haufen aus Span- und Dachplatten gefunden und dies der Gemeindeverwaltung gemeldet. Der Unrat, dessen Menge mit ungefähr einem Kubikmeter beziffert wird, wurde anschließend von Mitarbeitern des örtlichen Bauhofs abgeholt.

Dem Verursacher drohen jetzt juristische Konsequenzen. Andreas Uhlich (CDU), erster Beigeordneter der Gemeinde, erklärte, man habe den Vorfall über das Ordnungsamt der Verwaltungsgemeinschaft Uder beim Umweltamt angezeigt. Doch damit nicht genug: „Wir haben das Umweltamt darüber hinaus um eine Prüfung gebeten, ob nicht auch noch eine polizeiliche Anzeige erfolgen kann.“ Eine Rückmeldung stehe diesbezüglich allerdings noch aus.

Hinweise nimmt das Ordnungsamt entgegen

Offenbar, so Uhlichs Vermutung, habe jemand einen Stall oder eine kleine Gartenlaube abgerissen. Uhlich dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bauhofes für die Entsorgung. „Sie haben mehr als genug zu tun und brauchen diese Form der Mehrarbeit überhaupt nicht. Was geht nur in den Köpfen der Menschen vor?“, zeigte er sich erbost. Es sei sehr schade, dass man bislang keine Adresse habe und den Unrat nicht einfach postwendend zu seinem Eigentümer zurückbringen könne, bedauerte er.

Wer sachdienliche Hinweise auf den Verursacher der illegalen Müllentsorgung geben kann, wird gebeten, sich an das Ordnungsamt der Verwaltungsgemeinschaft Uder zu wenden.