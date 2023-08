Im Eichsfeld geht ein Gartenzaun zu Bruch, scheppert es an einer Kreuzung und gibt ein E-Bike Rätsel auf

Die Eichsfelder Polizisten haben allerhand zu tun. Aber sie suchen in einem Fall auch nach Zeugen zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall.

Gartenzaun beim Ausweichen beschädigt

Eine Autofahrerin ist am Mittwoch beim Abbiegen in Gerblingerode mit ihrem Pkw in einen Gartenzaun gefahren. Die 36-Jährige hatte laut Polizei zur Mittagszeit in die Straße Taubenfuhr fahren wollen und sei einem weiteren Auto ausgewichen. Die 36-Jährige wurde nicht verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge kam ihr mittig der Fahrbahn ein heller Kleinwagen entgegen. Die Fahrzeugführerin soll nach Angaben der Geschädigten zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen sein. Neben dem Kleinwagen soll sich außerdem eine Radfahrerin, ebenfalls circa 40 Jahre alt, befunden haben, die möglicherweise überholt wurde. Im daraus resultierenden Ausweichmanöver touchierte der Pkw der 36-Jährigen den Zaun einer Kindertagespflege. Es entstand Schaden von etwa 1600 Euro.

Zeugen, insbesondere die Fahrradfahrerin oder Fahrerin des Kleinwagens, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Duderstadt unter Telefon: 05527 / 84610 zu melden.

Manipuliertes Fahrrad in Reinholterode beschlagnahmt

Der Fahrer eines E-Bikes wurde am Donnerstagnachmittag von der Polizei kontrolliert. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Bei der Kontrolle des Fahrrades wurde eine Manipulation am Antrieb festgestellt. Aufgrund der Umbauten bestand laut Polizei womöglich eine Versicherungspflicht. Das Fahrrad wurde zur gutachterlichen Einschätzung sichergestellt. Dem Fahrer wurde Blut entnommen, um die Alkoholisierung festzustellen.

Vorfahrtsfehler verursacht Verkehrsunfall in Küllstedt

Ein 22-jähriger Transporter-Fahrer befuhr am Donnerstag den Kreuzungsbereich Höhe der Bergstraße und beachtete die Vorfahrtsregelungen nicht, so die Polizei. Der Transporter kollidierte mit einem Pkw, welcher ebenfalls an der Kreuzung abbiegen wollte. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt.